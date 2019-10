Kimeli kan niet stunten op 5.000 meter

Kimeli probeerde in Doha te lang mee te gaan met de kopgroep en blies zo zijn motor op. Hij eindigde zo als 14de en voorlaatste. Kimeli finishte in een tijd van 13:44:29, bijna een halve minuut boven zijn persoonlijk record. De overwinning op de 5.000 meter was voor de Ethiopiër Muktar Edris. Kimeli was eerlijk na afloop van de wedstrijd.

"Het ging bijzonder snel van in het begin, waardoor ik weinig tot geen momenten kreeg om te recupereren. Ik probeerde zo lang mogelijk mee te gaan, maar het ging gewoon te snel voor mij. Ik had op meer gehoopt. Het is de eerste keer dat ik zo kort na elkaar een 5.000 meter loop. Mijn benen voelden al snel verzuurd aan. Vanaf dan heb ik mijn eigen wedstrijd gelopen", zegt Kimeli.

Kimeli wil zich nu opladen voor de reeksen van de 1.500 meter, nu donderdag. "Ik denk wel dat ik ze ga meelopen. Al is het maar om de ontgoocheling van de 5.000 door te spoelen", aldus de atleet uit Beersel.