Dit weekend zijn de vaccinatiecentra in het Complex Zijp in Wemmel en de JDK-hall in Londerzeel getest. Alles is klaar om vanaf 23 februari de eerste vaccins toe te dienen. In de centra zullen inwoners van Wemmel, Londerzeel, Grimbergen, Meise en Kapelle-op-den-Bos gevaccineerd worden.