Kimeli, Sacoor, Vidts en De Valck behouden topsportcontract bij Sport Vlaanderen

Elk jaar evalueert Sport Vlaanderen zijn topsporters onder contract aan de hand van de afgesproken doelstellingen. Als de topsporter zijn doelstellingen heeft behaald, krijgt hij een contractverlenging. Zowel De Valck, Kimeli, Sacoor en Vidts behouden hun contract. “Een topsportcontract is maar een schakel in een hele reeks van ondersteuningsmechanismen die we toepassen. We ondersteunen nog wel haar programma in het baanwielrennen en haar deelnames aan EK’s en WK’s”, zegt Tom Coeckelberghs, afdelingshoofd topsport bij Sport Vlaanderen. “Naast de 70 contracten ondersteunen we 300 atleten in zaken als stages, coaches, wetenschappelijke expertise, medische en carrièrebegeleiding.”

Met het nieuwe topsportactieplan trekt Vlaanderen de komende olympiade in totaal 5,5 miljoen euro extra uit. Ook gaat er steun naar zo’n 30 sportfederaties, waaronder Volley Vlaanderen dat in Vilvoorde is gevestigd. “Die keuze om federaties niet alleen via dure structuren te ondersteunen maar ook via campagnes voor enkele elitesporters die presteren binnen een prestatieprogramma, maakt het mogelijk om middelen efficiënt in te zetten - en de begeleiding van elitesporters te garanderen”, besluit Vlaams minister van Sport Annick De Ridder (N-VA).