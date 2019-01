Knuffelturnen: actieve quality time met je kind

Al gehoord van knuffelturnen? Daarbij bewegen ouders en grootouders op een speelse manier met hun peuter of kleuter. Het is voor de kinderen een eerste kennismaking met sport, maar tegelijk stimuleert het ook het zelfvertrouwen. RINGtv Sport ging gisteren een kijkje nemen in Vilvoorde.

Nadat de Vilvoordenaren twee jaar geleden tijdens een evenement kennis konden maken met knuffelturnen, vroegen heel wat ouders om meer. Daarom organiseert Spelotheek Pipeloentje samen met de Gezinsbond nu al een paar maanden sessies knuffelturnen.

“Het doel is vooral dat ouders of grootouders contact hebben met hun kind,” legt organisator Luk Hollebecq uit. “Tijdens de week moet er gewerkt worden en gebeurt alles ‘rap, rap’, bij knuffelturnen neem je tijd voor dat contact.”

23 peuters of kleuters turnen verspreid over twee groepen. Pure quality time is het. “Sommigen komen met hun oma en hun mama. Dat mag natuurlijk, zolang de ouders of grootouders maar actief mee turnen,” klinkt het bij Hollebecq.



Inspiratie

Het concept valt in de smaak bij de ouders. “Het is een activiteit die niet te lang duurt, de timing is perfect voor de kinderen,” aldus Florence, mama van Claire, Thibault en Elisabeth. “Ik heb zelf niet altijd inspiratie om thuis samen te bewegen, terwijl dat wel belangrijk is,” zegt Ann-Sofie, mama van Anna Louise, “ik had niet gedacht dat de sfeer hier zo huiselijk zou zijn en da’s wel fijn,” klinkt het.

Voorlopig staan er nog vier sessies knuffelturnen op de kalender in Vilvoorde, maar bij Spelotheek Pipeloentje hopen ze daarna door te kunnen gaan met knuffelturnen.