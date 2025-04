Koen Wauters snelste in zijn klasse: "Hard op het gas staan"

Na de pech van eerder deze week, zitten Koen Wauters en copiloot Tom De Leeuw weer volop in de Morocco Desert Challenge. “Gisterenavond hebben we nog een beetje aan de afstelling gewerkt en dat voelde ik deze ochtend meteen", zegt Wauters. "De wagen was minder nerveus en liet zich goed besturen."

De etappe bracht Team Feryn vandaag van Smara naar Assa. "De ene keer was het technisch en konden we ons daar uitleven. De andere keer was het snel en konden we hard op het gas staan. Heel plezant", zegt Wauters. "Tom heeft ook prima genavigeerd. Alles is hier goed. We zijn vroeg binnen en kunnen nu wat uitrusten. De jongens zullen blij zijn want afgelopen nacht werd het opnieuw laat."