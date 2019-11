Kris Bosmans valt zwaar op Gentse Zesdaagse

Tijdens de 1000 meter teamsprint voor G-sporters namen drie Belgische renners het op tegen drie Britten. In één van de bochten verloor Bosmans het evenwicht nadat zijn pedaal afbrak. De Overijsenaar kwam in aanraking met zijn ploegmaat Diederick Schelfhout. De twee renners werden aan hoge snelheid over de afsluiting in het publiek gekatapulteerd.

Zowel Bosmans als Schelfhout werden na de valpartij afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis van Gent. Bosmans houdt aan de val een breuk aan het rechterbovenbeen over. Hij wordt vandaag geopereerd. Daarna wacht hem een lange revalidatie. Zijn ploeggenoot liep een breuk op in de zijkant van een rugwervel.