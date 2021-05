Laatste plaats voor Tornados op World Relays

Beerselnaar Jonathan Sacoor is met de Belgian Tornados laatste geëindigd in de finale op van de 4x400 meter op de World Relays in Polen.

De Belgian Tornados kwamen er in de finale van de 4x400 meter niet aan te pas. Ze verzeilden vroeg in de wedstrijd op de laatste plaats en kwamen ook als laatste over de finish. De oorzaak van die ontgoochelende prestatie is volgens de broers Borlée te vinden bij de koude en het feit dat ze te veel wedstrijden op korte tijd moesten lopen.