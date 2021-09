Legendarische Amis Réunis kaatsen voor het laatst in Buizingen

Kaatsclub Amis Réunis ontstond in 1942 en klom in de jaren 70 op tot de derde nationale. In de jaren 80 bereikte de club de hoogste divisie en in 1985 wonnen de Amis Réunis voor het eerst de Beker van België. Dat herhaalden ze in de jaren nadien nog acht keer. De Buizingse club werd ook drie keer landskampioen. “Ik denk dat er tot op heden geen enkele andere sportclub in onze stad een dergelijk palmares kan voorleggen. Het woord legendarisch gebruiken is dus zeker en vast meer dan op zijn plaats”, merkte burgemeester Marc Snoeck gisteren op tijdens de afscheidsmatch. De voorbije jaren verdwenen de kaatsbalverenigingen in onze regio een na een. Amis Réunis bleef nog een tijdlang doorgaan, tot gisteren ook zij de kaatshandschoen aan de haak hingen. Maar dan wel met een mooi afscheid.