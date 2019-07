Leicester City betaalt 45 miljoen euro voor Youri Tielemans

Leicester City neemt Tielemans over van het Franse AS Monaco. Tielemans speelde al een half seizoen op uitleenbasis voor de Engelse landskampioen van 2016. In 13 wedstrijden voor Leicester City maakte de Leeuwse middenvelder heel wat indruk. Hij was goed voor 3 doelpunten en 5 assists.

"Ik denk dat er in de ploeg voldoende talent aanwezig is om grootse dingen te bereiken. Voor elke voetballer is het uitdagend om deel van zo'n groep uit te maken. Ik kan niet wachten om opnieuw voor de club te spelen", zegt Youri Tielemans.

In Leicester krijgt Tielemans een contract voor vier seizoenen. De 45 miljoen euro die Leicester City betaalt voor Tielemans is een recordbedrag voor de Engelse club. Met het prijskaartje wordt de Leeuwse middenvelder één van de duurste Belgische spelers aller tijden.

Foto: Twitter Leicester City