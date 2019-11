Lennik krijgt opnieuw voetbaldorp

Nu de Rode Duivels zeker zijn van kwalificatie voor het EK volgende zomer, worden her en der voorbereidingen getroffen om de wedstrijden uit te zenden op groot scherm. In Lennik komt er voor de derde keer een voetbaldorp. Drie horecazaken slaan daarvoor opnieuw de handen in elkaar.

Het Marktplein werd ook al tijdens het EK in 2016 en het WK in 2018 omgetoverd tot voetbaldorp. Dat bracht een massa mensen op de been, zeker door de goede prestaties van onze Rode Duivels in Rusland. Ook volgende zomer zal je alle wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm kunnen volgen. Voor de organisatie werken Ferment, Millenium Café en café Posi samen met de gemeente Lennik.