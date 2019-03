Leo Van der Elst ambitieus met dames Club Brugge

Leo Van der Elst uit Opwijk stort zich volledig op het damesvoetbal. Dit seizoen is hij nog assistent-trainer van het damesteam van Club Brugge, volgend jaar wordt hij de hoofdtrainer. RINGtv trok naar Brugge om ex-Rode Duivel Van Der Elst uit te horen over zijn avontuur in het damesvoetbal.

Leo Van Der Elst was in het verleden onder meer trainer bij Eendracht Aalst, SK Londerzeel en KV Oostende. Het verhaal van Leo Van der Elst bij de damesploeg van Club Brugge start vier jaar geleden. Leo was peter en supporter van het team. Als de vraag komt om een actievere rol te spelen, hapt hij meteen toe. “Ik had geen zin om een mannenploeg te trainen, maar had wel oren naar dit project. Club Brugge zou het jaar nadien Superleague spelen. Ik had er echt goesting in. Het was ook een beetje thuiskomen voor mij,” zegt Van der Elst.

Nu vier jaar later voelt de Opwijkenaar zich ook thuis in het damesvoetbal. Al was dat in het begin even wennen. “Ik ben een man die soms dingen roept waar ik niet bij stilsta. Dingen die soms hard aankomen bij de meisjes. Ik heb dat moeten afleren." Hetzelfde geluid horen wij Katinka Dubois, de kapitein van de Brugse damesploeg. “Het mag soms wat zachtaardiger. Hij is dat niet gewoon, gelukkig begint het stilaan wel te komen. Maar ik denk dat er veel wederzijds respect is en dat is uiteindelijk de basis van goed teamwerk."

De chemie zien we ook op het veld. Club Brugge is goed op weg om te promoveren naar de hoogste afdeling van het damesvoetbal.