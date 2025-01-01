Londerzeel trekt met perfect rapport naar topper tegen Bocholt

In de tweede nationale van het voetbal staat er voorlopig geen maat op Londerzeel. Het won gisteren op het veld van Rotselaar met 1-2 en pakt zo een fenomenale 36 op 36.

Londerzeel kwam na 6 minuten op achterstand tegen Rotselaar, maar in de tweede helft trok Londerzeel het laken andermaal naar zich toe. In de 70ste minuut maakte Deneuborg gelijk, vijf minuten voor tijd schonk Siebens Londerzeel de volle buit. De promovendus start z’n avontuur in tweede nationale met 36 op 36 en telt al tien punten voorsprong op zijn eerste achtervolger. Dat is nu Antwerp U23 en niet langer Bocholter, de tegenstander van volgende week. De Limburgers verloren op eigen veld van Rupel Boom.

