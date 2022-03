Louise (9) uit Ternat rijgt successen aan elkaar met pony Fioco

De 9-jarige Louise De Clerck uit Ternat is een toptalent in de paardensport. Begin deze maand bevestigde ze die status met een historische prestatie. Op één en dezelfde dag werd ze in haar klasse nationaal indoorkampioen in zowel de stijl- als de springcompetitie. Geen enkel kind deed haar dat ooit voor, maar Louise is nog ambitieuzer. “Mijn grote droom is om wereldkampioen te worden, maar dan wel in het paardrijden”, klinkt het. “Bij de pony’s kan je enkel Europees kampioen worden. Hoe het me lukt om zo goed te presteren? Je moet vertrouwen hebben in je pony en geen stress hebben.”

Louise kreeg de liefde voor paarden en pony’s mee van haar ouders, die met hun paardenstal al jaren in de sport zitten. Sinds 2020 heeft ze met Fioco een nieuwe pony, eentje die papa Koen overkocht van haar beste vriendin. Met Fioco rijgt ze nu de successen aan elkaar. “Het is een droom die uitkomt, want zowel mijn vrouw als ik zijn daar nooit in geslaagd”, zegt een trotse papa Koen. “Het was 20 jaar geleden dat ik nog geweend had, zo emotioneel vond ik het. Maar ik wil haar geen druk opleggen. Als ze later een andere sport wil doen, mag dat.”