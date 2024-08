Lucas Coenen wint vijfde Grote Prijs van het seizoen

Er stond in Zweden geen maat op de tiener uit Overijse. Lucas maakte 16 punten goed op de leider in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Met nog vijf wedstrijden te gaan is zijn kans om wereldkampioen te worden weer een stuk groter geworden. Zijn grootste tegenstander, de Nederlander Kay De Wolf, verloor heel wat WK-punten omdat hij in de eerste reeks pas 7de en in de tweede reeks 4de werd.

Sacha Coenen kwam zaterdag hard ten val en blesseerde zich aan zijn rechter been. Op zondag na de wedstrijden kon hij zelfs moeilijk op zijn rechterbeen steunen. Hij werd 10de en 12de in de reeksen.