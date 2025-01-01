Lucas Coenen ziet kansen op wereldtitel slinken: “Ik moet leren agressiever te rijden”

Het weekend begon goed voor de broers Coenen in Turkije. Lucas domineerde de kwalificatie in de MXGP, Sacha in de MX2. Op zondag won Sacha de eerste reeks MX2 met meer dan 6 seconden voorsprong op zijn dichtste achtervolger. En Lucas won eveneens met sprekend gemak de eerste reeks in de MXGP klasse. Als ze dat ook in de tweede reeks konden herhalen, dan zouden de broers geschiedenis schrijven door op een dag in beide klassen de Grand Prix te winnen.

Maar het draaide anders uit dan verwacht. Sacha behaalde de vierde plaats in de tweede reeks MX2, waarmee als derde op het podium mocht. In het algemene klassement blijft Sacha Coenen vierde. Zijn broer Lucas werd in de tweede reeks derde achter Romain Febvre en Jeffrey Herlings, die de MXGP in Turkije op z’n naam schreef. Lucas werd tweede, WK-leider Febvre derde.

In de tussenstand van het wereldkampioenschap MXGP staat Lucas nog steeds 2de met 859 punten. De Fransman Romain Febvre staat nog steeds aan de leiding met 885 punten. “Ik denk dat ik wat te braaf was op het einde van de wedstrijd”, zegt Coenen na afloop van de MXGP. “Ik ben nog jong en moet nog leren om durven voluit te gaan. Deze punten belangrijk, dus ik weet wat mij te doen staat. Ik moet leren agressiever te worden.”