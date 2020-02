Luik-Bastenaken-Luik op de Elliptigo

Geert De Mulder is 52 en leerde drie jaar geleden de Elliptigo kennen. De wijnhandelaar liep vaak, maar door een kraakbeenletsel moest hij daarmee mee stoppen. “Het voordeel van zo’n fiets is dat je geen schokken hebt. Je gaat op een alternatieve manier de loopbeweging simuleren”, legt Geert uit.

Vorig jaar reed Geert de Ronde van Vlaanderen. Op een parcours van 230 km lang haalde hij met de Elliptigo 24 km per uur. Over een aantal maanden wil De Mulder Luik-Bastenaken-Luik rijden. Dat is een rit van 260 km lang met 3800 hoogtemeters. Maar dé uitdaging dit jaar is het verbeteren van het wereldrecord op de 24 uur. Geert moet daarvoor op 24 uur tijd meer dan 516 km fietsen. Hij doet dat om geld in te zamelen voor de 11-jarige Axl uit Roosdaal die het SLC6A1-gen mist. Daardoor krijgt hij voortdurend epileptische aanvallen, wat zijn ontwikkeling belemmert. Om zo veel mogelijk geld in te zamelen veilt Geert ook gesigneerde truitjes van topsporters zoals Ann Wauters, Remco Evenepoel en Simon Mignolet. Wie Geert De Mulder kan helpen aan truitjes, mag contact opnemen via geertdemulder@gmail.com. Meer info over hoe je Geert financieel kan steunen, vind je op de Facebookpagina vzw Novares.