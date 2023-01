Marleen schrijft boek over sportende dochters: “Competitie bracht mij en mijn kinderen vaak uit balans”

Marleen Nelis uit Merchtem is mama van drie talentvolle sportende dochters. Ze had er alles voor over om hen te begeleiden naar de top, maar hoe hou zorg je als ouder voor een gezond evenwicht tussen presteren en mentaal welzijn? Marleen botste op die muur. Haar eigen ervaringen pende ze neer in een boek: ‘Meer dan goud, een sportouder op zoek naar geluk en succes.’

Marleen Nelis groeit op in een kansarm gezin en gaat via topsport op zoek naar erkenning. Ze behaalt medailles op Europese- en wereldkampioenschappen in het powerliften. Haar drie dochters blijken ook al snel talent te hebben voor topsport. “Toen een topcoach zei dat ze mijn dochter wilde begeleiden aan de topsportschool, voelde dat als een grote erkenning waarnaar ik zo hunkerde als topsporter. Het was alsof ik het succes van mijn kind nodig had om zelf waardering te voelen”, getuigt Marleen.

Marleen heeft er alles voor over om haar dochters te begeleiden naar succes, maar ze botst op grenzen. “Tijdens competities verloren ze hun zelfvertrouwen, hadden angst om fouten te maken of te experimenteren in hun oefeningen”, getuigt Marleen. “Ik kende mijn dochters niet op de manier. De verkrampingen hadden ze niet bij hun studies of hoe ze zijn in het dagelijkse leven. We zijn er op vastgelopen en dat heeft mij aan het denken gezet. Wat heb ik fout gedaan?”

Marleen wil haar dochters helpen, maar vindt de oplossing niet. Ze raakt in de knoop met zichzelf. “Mijn dochters moesten excelleren om op hun 16de internationaal door te breken. Zij hebben daardoor een andere visie gekregen op geluk en succes”, zegt Marleen. “Het moment dat ze een andere richting opgingen, was een wake-up call. Ook zaken in het wereldje zelf hebben mijn ogen doen opengaan. Ik heb waanzinnige situaties gezien waarin ouders en kinderen bijna genieten van het leed en de kwetsbaarheid van de andere om toch maar die overwinning te halen.”

In het tweede deel van haar boek voegt Marleen de inzichten samen in de wetenschappelijk onderbouwde aanpak: gelijkwaardigheid, gebalanceerd en geluk. Hiermee hoopt ze naast sportouders ook coaches en de sportwereld in het algemeen te inspireren. Ook de media wil ze doen nadenken. “Er staan in het boek citaten van journalisten die taal gebruiken alsof een wedstrijd een oorlogsfront is. We moeten bij topsporten meer inspelen op drie aspecten: gelijkwaardigheid, gebalanceerd en geluk”