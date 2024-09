Maxime Hordies geeft op in Paralympische wegrit na ongelijke strijd

Handbiker Maxime Hordies uit Overijse is op de Paralympische Spelen in Overijse uit de wegrit gestapt. Hij hekelde het feit dat sommige atleten in de wedstrijd een minder zware beperking hebben, waardoor hij geen kans zou maken. Want voor aanvang van de Spelen werd beslist om de H1- en de H2-klasse van handbikers samen te voegen voor de wegrit. Atleten uit de H1-klasse, zoals Hordies, hebben een veel zwaardere beperking dan die uit de H1-klasse. Gisteren won Hordies nog zilver in de H1-tijdrit.