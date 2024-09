Maxime Hordies pakt brons op WK tijdrijden in Zürich

De Italiaanse wereldkampioen was 2 minuten en 45 seconden sneller dan Hordies, die al zijn vijfde medaille pakt in een tijdrit op een wereldkampioenschap. In 2019 en 2023 pakte het hij zilver, in 2021 en 2022 brons. Ook op de wegrit kaapte Hordies al vier medailles weg op wereldkampioenschappen. Begin deze maand won de handbiker uit Overijse ook al zilver in de tijdrit op de Paralympische Spelen in Parijs.