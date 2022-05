Maxime Hordies uit Overijse snelt naar tweede goud op Wereldbeker paracycling

Maxime Hordies heeft tijdens de Wereldbeker paracycling in Oostende zijn tweede gouden medaille behaald in de categorie MH1. Donderdag was de handbiker uit Overijse de snelste in de tijdrit, vandaag snelde hij naar goud in de wegrit.

Maxime Hordies reed tijdens de wegrit, zo’n 60 kilometer lang, de hele tijd voorin en was aan de finish drie seconden sneller dan zijn grote rival en wereldkampioen Fabrizio Cornegliani. De Overijsenaar brengt het aantal gewonnen medailles voor België tijdens de Wereldbeker daardoor op zeven. Voor Hordies zelf is het zijn tweede gouden medaille in Oostende, want donderdag was hij ook al de beste in de tijdrit. Morgen is het uitkijken naar Kris Bosmans. De dorpsgenoot van Hordies staat dan aan de start van de wegrit in de categorie MC3. Wie in Oostende punten pakt, maakt kans op een plek voor de Paralympische spelen in 2024.

Foto: Paralympic Team Belgium