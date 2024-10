Gisteren stond sinds lang nog eens de derby tussen Mazenzele Opwijk en Wolvertem-Merchtem op het programma. Mazenzele Opwijk haalde het met 3-1 en blijft alleen leider in de eerste provinciale. Wolvertem-Merchtem zakt naar plaats 13. Omdat het zo lang geleden was dat de teams oog in oog stonden met elkaar, tekenden een pak supporters present.