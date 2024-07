Meer dan 300 atleten op kwarttriatlon Kapelle-Op-den-Bos

Door het stormweer moest organisator TriTime1880 het parcours aanpassen, maar van blauwalgen in het water is dit jaar alvast geen sprake. “Elk jaar laten we het water testen op een aantal parameters. Omdat we een nat en relatief koud voorjaar hadden, is er gelukkig geen sprake van blauwalgen,” legt Michael Veys van de organisatie uit.

Organisatorisch is de kwarttriatlon een huzarenstukje. Om het evenement op en rond de Etex-site in goede banen te leiden, zijn er meer dan 100 helpende handen nodig. 85 seingevers houden het parcours in de gaten. Om niet te spreken over de hulp-en veiligheidsdiensten die aanwezig zijn om een feest te maken van de kwarttriatlon.

Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.