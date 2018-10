Meise thuis aan de slag tegen Huizingen

In tweede provinciale B van het voetbal ontving Meise vanmiddag de nummer 6 Huizingen. Meise won dit seizoen zijn drie thuismatchen. Kon Huizingen daar verandering in brengen?

Het was de thuisploeg die meteen het heft in handen nam. Kapitein Jadir waagde zijn kans vanop afstand, zijn poging vloog maar net naast het Huizingse doel. Na 20 minuten werd de thuisploeg beloond voor haar inzet. Van Den Boeynants werkte de bal na geharrewar voor doel voorbij Matton: 1-0. Net voor rust scoorde Meise opnieuw via Walravens, na een mooie voorzet van Nzembani. De tweede helft bracht een pak minder spektakel. Tien minuten voor tijd maakte Huizingen bijna de eerredder maar de voorzet van de ingevallen Wouters werd net naast gedevieerd door de inlopende Hautman. KFC Meise won verdiend en voert voorlopig ongeslagen het klassement aan. Huizingen moet zich tevreden stellen met een plaats in de middenmoot.