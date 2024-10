Motorcrossbroers Lucas en Sacha Coenen maken topransfer naar KTM-team in MXGP-klasse: “Een kinderdroom die uitkomt”

Een toptransfer in de wereld van de motorcross. Lucas Coenen uit Overijse, die net vicewereldkampioen werd in de MX2-klasse, verhuist naar het Red Bull-KTM De Carli-team. Dat is een absoluut topteam. Coenen zal volgend seizoen zijn debuut maken in de MXGP-klasse, dat is het hoogste niveau.