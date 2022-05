Motorcrossers Sacha en Lucas Coenen behoren tot de top in België

Tweelingbroers Sacha en Lucas Coenen wonen in Overijse, zijn 14 jaar én uitzonderlijke talenten in de motorcrossport. Ze nemen deel aan het Europees kampioenschap 250 cc en reizen daarom Europa rond.

Sacha en Lucas zijn het twee van de grootste talenten van ons land. De passie voor snelheid kregen ze van hun papa. Die liet hen eerst kennismaken met karten. “We hielden van karten, maar we zochten een sport die we samen met onze papa konden doen”, vertelt Lucas. “Zo zijn we beginnen motorcrossen. Na een tijdje zijn we gestart met wedstrijden. Nu reizen wel heel Europa rond voor het EK 250 cc.” De tweelingbroers zijn vrienden. Als je de éne ziet, zie je ook de andere. “We doen echt alles samen”, vertelt Sacha. “Tijdens de wedstrijd wil ik mijn broer wel altijd verslaan. Maar hij mij natuurlijk ook. Je mag dus spreken van gezonde concurrentie”, lacht hij.

Een reportage over de bijzondere broers zie je vanavond in RINGtv Sport.

Foto: Huub Munsters