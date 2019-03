Mountainbikers ploeteren 'Dwars door Dilbeek'

In Dilbeek vond vandaag de mountainbiketocht Dwars door Dilbeek plaats. Eén van de 200 deelnemers: Remco Evenepoel. Niet toevallig, want zijn vriendin Oumaïma Rayane organiseerde de tocht samen met enkele medestudenten handelswetenschappen aan de KU Leuven.

Dwars Door Dilbeek is een idee van acht studenten handelswetenschappen. De opbrengst van de tocht gaat naar vzw Levenslust. Die vzw steunt jongeren met leerstoornissen en/of psycho-sociale problemen. De studenten mikken op een opbrengst van zo’n 3.000 euro.

“We moesten van onze prof een project organiseren en kwamen al snel op het idee van een mountainbiketocht. Enerzijds omdat mijn medestudent Lothar regelmatig aan zo’n tochten deelneemt, anderzijds ken ik de wielerwereld en de sfeer errond intussen wel een beetje. Daarom was ik snel overtuigd om de tocht te organiseren,” zegt Oumaïma Rayane.

Haar vriend, Remco Evenepoel, nam ondanks zijn valpartij eerder deze week in de UAE Tour ook deel aan de mountainbiketocht. “Het was eigenlijk niet gepland dat ik zou deelnemen, dus dat is mooi meegenomen. Ik vind het ook niet meer dan logisch dat ik Oumaïma steun met haar project. Het parcours is redelijk intensief, dus het is ook een goede training. Daarbovenop steun ik nog eens een goed doel,” zegt Evenepoel.