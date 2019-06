Museeuw over Evenepoel: "Indrukwekkend wat hij doet"

Hij was al een fenomeen, maar de ster van wielrenner Remco Evenepoel uit Schepdaal schittert, na de eindwinst van gisteren in de Belgium Baloise Tour, nog meer. Niet alleen in zijn supporterslokaal in Schepdaal, maar ook in dat van Geraardsbergen werd de overwinning uitbundig gevierd.

Sinds november vorig jaar is Bar Gidon een officieel supporterslokaal van Remco Evenepoel. Vorige week donderdag pakte Evenepoel in de Ronde van België zijn eerste profzege in de rit naar Zottegem. Tijdens die rit reed het peloton voorbij het supporterslokaal op de Markt in Geraardsbergen. Het café stond op z’n kop. In Bar Gidon komen al eens ex-wielercoryfeeën langs, vandaag was dat niemand minder dan Johan Museeuw. De Leeuw van Vlaanderen volgt de prestaties van Evenepoel op de voet. “We zaten te wachten op de prestatie die hij nu gedaan heeft. De eerste flitsen”, zegt Museeuw. “En vooral de commentaar van Campenaerts en zijn collega's zijn buitengewoon. De week ervoor reed hij in de Hammer Series Van Avermaet en Wellens klak uit het wiel. Als ex-renner weet je wat dat is. Hij zit in de juiste ploeg, hij heeft met Patrick Lefevere de juiste wielervader naast zich om hem te beschermen.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws op RINGtv.