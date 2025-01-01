Nieuwe snookerclub in Liedekerke wil spelers van alle niveaus beter maken

Elyas Sahebzada speelt snooker in de hoogste amateurafdeling van België. Elyas wil zoveel mogelijk mensen warm maken voor de snookersport en dat bijvoorbeeld via groepslessen. “Je kan bij Station54 Snookerclub & Academy groepstrainingen volgen onder leiding van Kristof Vermeiren, een ervaren coach die helpt met techniek, tactiek en de mentale kant van het spel. Deelnemers krijgen oefening aangepast aan hun spelniveau. Na elke sessie is er persoonlijke feedback”, zegt Sahebzada.

Ook profspeler Julien Leclercq is lid van de nieuwe snookerclub.