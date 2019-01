Nieuwe voetbalsite in Gooik

Gisteravond vond de officiële opening plaats van de nieuwe voetbalsite aan de Wolvenstraat in Strijland. Eind 2017 kocht de gemeente de terreinen aan de Wolvenstraat, in 2018 gingen de eerste schoppen in de grond voor de nieuwe voetbalstek. Het was tweedeprovincialer KV Kester-Gooik die samen met de gemeente het voortouw nam in het project. “Onze bouwplannen zijn bijzonder enthousiast onthaald geweest binnen de club. Ouders hebben moederdaggeschenken verkocht, jeugdspelers hebben wafels verkocht, onze veteranen hebben een fuif georganiseerd en onze jeugdcoördinator een duivenverkoop gehouden. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven er zijn genomen. Het heeft de hele club in beweging gezet,” zegt Pascal Vandercammen, voorzitter van KV Kester-Gooik. Het totale kostenplaatje van het complex bedraagt zowat 1,2 miljoen euro.

KV Kester-Gooik zal de kantine en de kleedkamers uitbaten. Alle jeugdploegen zullen hier trainen en spelen, net als de damesploeg en G-sportafdeling. Ook de A-ploeg zal hier regelmatig trainen, maar blijft voorlopig in Gooik spelen. Andere clubs en organisaties kunnen het kunstgrasveld huren. “We hebben de voorbije 12 jaar sterk geïnvesteerd in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur in de gemeente. Het is onze visie om sportinfrastructuur verder te blijven ontwikkelen en die voor elke Gooikenaar toegankelijk te maken”, zegt schepen van Sport Gunther De Wilde.