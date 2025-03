Nieuwkomer Mancuso zet RSCA Futsal op weg naar flukse zege tegen Bilzen

De bus parkeren

Paars-wit dicteerde vanaf het eerste fluitsignaal het tempo. Na amper twee minuten trof Luiggi al de paal. Anderlecht creëerde kans na kans, Bilzen parkeerde de bus. Uitgerekend nieuwkomer Mancuso deed als eerste de netten trillen. 1-0.

Pibo toonde lef en reageerde prompt met een vliegende keeper. Op de counter kon Senden bij de eerste mogelijkheid meteen de gelijkmaker over de lijn buffelen. De bezoekers bleven een muur optrekken en neutraliseerden zo het hoge tempo van RSCA. Uiteindelijk kon Luiggi de code kraken. Na een knappe dribbel schotelde hij Darlan de 2-1 voor. Dit keer had Bilzen niet onmiddellijk een reactie in huis. RSCA Futsal zocht met een minieme voorsprong de kleedkamer op, nadat Mancuso in de slotseconden op de lat knalde.

Schaakmat

Negen seconden. Meer had Cainan niet nodig om de wedstrijd dood te maken. Bilzen opende andermaal met een vliegende keeper op het schaakbord. Balverlies zette hen echter meteen schaakmat (3-1).

In een poging om het tempo te kelderen hielden de bezoekers halsstarrig vast aan hun concept. Op het half uur was de sneltrein helemaal vertrokken. Binnen de minuut diepten Cainan en Edu uit tot 5-1. Ook Felipinho pikte zijn graantje mee, al ging doelman Lambeets niet vrijuit. Bogaers kon nog tegenprikken voor Pibo. Sekulic en Raul legden het eindverdict vast op 8-2.