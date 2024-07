Noah Vandenbranden pakt vier medailles op EK baanwielrennen beloften en junioren

Noah Vandenbranden is in het Duitse Cottbus zonet Europees kampioen U23 geworden in het omnium, het koningsnummer in het baanwielrennen. Zowel de scratch als de afvalling won de Meisenaar, in de temporonden was hij vijfde. Daarnaast verlengde hij ook zijn Europese titel op de individuele achtervolging. “Ik ben supertrots. Het is ook mijn laatste keer als belofte, dus dat maakt het wat jammer. Maar beter afsluiten kon niet”, blikt Noah Vandenbranden terug op zijn EK.

In de ploegenachtervolging pakte hij het zilver samen met zijn ploegmaten Renzo Raes, Thibaut Bernard, Milan Van den Haute en Stan Dens. Tot slot was er ook nog brons op de ploegkoers samen met Tom Crabbe. Het was trouwens een succesvol Europees kampioenschap voor de Belgische delegatie, die maar liefst zestien medailles in de wacht sleepte.