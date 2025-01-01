Open Vlaamse Dovensportdag in Belleheide Roosdaal: “Dovensport nog te weinig gekend”

De Deaflympics zijn de oudste spelen na de gewone Olympische Spelen. De Deaflympics bestaan dit jaar 100 jaar en de 25e editie vindt in november plaats in Tokio. Dit jaar is dus een bijzonder jaar voor de dovensport.

De Open Vlaamse Dovensportdag wil de dovensport meer bekend maken bij het grote publiek want te veel doven en slechthorenden vinden moeilijk de weg vinden naar sportbeoefening.

De sportdag staat niet enkel in het teken van sport, bedoeling is ook om lotgenoten de kans te geven elkaar te leren kennen. Het is de 36e editie, maar het is de eerste keer dat de sportdag plaatsvindt in Vlaams-Brabant. Sporten die aan bod komen zijn: tafeltennis, bmx, wandelen, volleybal, bowling, padel, fitness, futsal en zoveel meer.