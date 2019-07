Rocky Bushiri ruilt KV Oostende in voor het Engelse Norwich City. De 19-jarige Opwijkenaar bekroont een sterk seizoen met een transfer naar de Premier League.

Opwijkenaar Bushiri speelt volgend seizoen in de Premier League

Bushiri werd vorig seizoen door KV Oostende uitgeleend aan Eupen. Bij de Oostkantonners speelde de 19-jarige verdediger een sterk seizoen. Hij dwong een plaatsje af in de selectie van de jonge Rode Duivels voor het Europees kampioenschap voor beloften.

Nu heeft de Opwijkenaar een transfer naar Norwich City beet. Bushiri tekent bij de Engelse club een contract voor vier jaar. Norwich City speelde vorig seizoen kampioen in de Engelse Championship en treedt daardoor volgend seizoen opnieuw aan in de Premier League, de hoogste voetbalcompetitie in Engeland.