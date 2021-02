Opwijkse wielertalenten Deman en Huysmans: "Hopelijk kunnen we ons volgend jaar tonen"

In het wielrennen wordt dit weekend het Belgische voorjaar op gang getrokken. Terwijl de profs strijden om winst in Kuurne-Brussel-Kuurne, rijden de beloften normaal Brussel-Opwijk. Maar de 71ste editie van de wedstrijd is afgelast, want tot minstens 1 april zijn er geen jeugdkoersen. Hoe blijven de Opwijkse wielertalenten Brem Deman en Nolan Huysmans gemotiveerd om te trainen?

Op de opvolger van de Nederlander Lars Loohuis is het nog een jaar wachten. In het verleden moest de organisatie Brussel-Opwijk al tweemaal schrappen door sneeuw, nu gooit de coronapandemie roet in het eten. En dus moet ook eerstejaarsbelofte Brem Deman zijn debuut in zijn thuiswedstrijd uitstellen. “Ik vind het ergens wel jammer, omdat het voor uw deur is en dat is toch wel iets speciaal”, zegt Deman.

Een ander wielertalent uit Opwijk, de 15-jarige Nolan Huysmans, zal pas over enkele jaren aan de start van Brussel-Opwijk staan. Maar ook voor hem vallen verschillende koersen weg. Tot 1 april zijn alle wedstrijden in de jeugdcategorieën geschrapt. “Het ziet er momenteel niet zo positief uit. Ik denk eerlijk gezegd dat we naar 1 mei gaan gaan”, zegt Huysmans. “We zitten een beetje zonder doel, maar we blijven gemotiveerd. Ik denk vooral aan het positieve, aan de wedstrijden die ik al heb gereden. Ik heb er vorig jaar een aantal gewonnen, waar ik me ook aan hebben kunnen optrekken. Af en toe eens met vrienden gaan trainen."

De voorbije tien jaar eindigden onder meer Florian Sénéchal, Nathan Van Hooydonck en David Dekker op het podium van Brussel-Opwijk. Renners die zich nu in de kijker rijden bij de profs. Maar zal het gebrek aan wedstrijden invloed hebben op de carrière van de jeugdrenners? “Ik hoop voor mezelf en de andere eerstejaars dat we vanaf volgend jaar weer normaal kunnen koersen en dat we nog tijd hebben om ons te tonen aan de grotere ploegen”, aldus Deman.