Overijse maakt zich op voor ‘Moeder aller crossen’: “Eén van de mooiste omlopen”

Zo'n 50 vrijwilligers zijn bezig met de laatste voorbereidingen, want zondag is het zover: de Vlaamse Druivencross. Overijse is opnieuw hét decor voor de tweede manche van de Telenet Superprestige. Nieuw op het parcours dit jaar: de start- en finishstrook. Die ligt niet meer aan de Terhulpsesteenweg, maar opnieuw in de Dekeyserstraat. “Door werken was dat een tijdje anders”, zegt organisator van Willy Van Roy. “Er verandert ieder jaar wel iets. Een bochtje meer naar links of een ander meer naar rechts, maar de hoogtemeters die in ons parcours zitten, daar gaan we niks aan veranderen. Het maakt de omloop één van de zwaarste en mooiste op de kalender.”

Blikvangers bij de vrouwen zijn Fem Van Empel, Sanne Cant en Lucinda Brand. Bij de mannen zijn dat Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Thibau Nys. “Ik gun iedereen de overwinning”, zegt Van Roy. “Als ze allemaal gespaard blijven van pech, mag de beste die dag winnen van mij.”