In tweede amateurklasse van het voetbal won Tempo Overijse van Diegem. Dankzij de 1-3 voetbalt Overijse zich uit de crisis.

Na 5 opeenvolgende nederlagen was Tempo Overijse op de voorlaatste plaats beland in de tweede amateurklasse. Vanmiddag moest Tempo naar Diegem, de nummer 11. Overijse won met 1-3 en pakt zo drie cruciale punten in de strijd tegen de degradatie.

Een verslag van de wedstrijd zie je in RINGtv Sport.