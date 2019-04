Overijsenaar crasht met 170 km/u op ski’s: 9 breuken

Overijsenaar Joost Vandendries, die een paar weken geleden nog het Belgische record speedskiën verbeterde, ligt na een vreselijke val met 170 kilometer per uur met negen breuken in een ziekenhuis in Andorra. Vandendries wil er desondanks volgend seizoen opnieuw staan.

De horrorcrash, hier te zien op YouTube, gebeurde tijdens een wereldbekerwedstrijd in Andorra. Joost Vandendries, die op 25 maart nog het Belgische record speedskiën op z’n naam schreef, raakte met een snelheid van 170 kilometer per uur een bultje met z’n ski. Het gevolg was een vreselijke val waarbij hij negen breuken opliep: één aan een wervel, drie in z’n schouderblad en vijf aan z’n ribben. Vandendries wil volgend seizoen opnieuw aan de slag op de piste. Maar eenvoudig wordt dat niet. De speedskiër uit Overijse kwam niet alleen fysiek maar ook mentaal gehavend uit de crash. Hij wil naar eigen zeggen proberen om stapsgewijs de snelheid waarmee hij van de bergen raast weer opbouwen.