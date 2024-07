Overijsenaar Lucas Coenen wint Grote Prijs Lombok

Overijsenaar Lucas Coenen blijft hoge ogen gooien in de MX2. Hij schreef de Grote Prijs van Lombok in Indonesië op zijn naam. Coenen was zowel in de kwalificatie als in beide manches de sterkste. Zijn tweelingbroer Sacha had pech en viel een paar keer. Hij moet het stellen met een negende plaats.