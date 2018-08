Paardensport in de kijker op Royal Hippo Village

Het leek wel een cowboydorp waar je in terecht kwam wanneer je zondag de Blommaaertstraat in Hoeilaart binnenreed. Op elk moment, in elke uithoek van het terrein was er wel iets te zien of te doen met paarden: een huifkarrentocht, een demonstratie Western Riding, je kon genieten van dressuur in een moderne versie, er was het Belgisch Kampioenschap Veulenkeuring. Spectaculair was de demonstratiewedstrijd Horseball: een gemengde teamsport wat je nog het beste kan omschrijven als basketbal op een paard. De ruiters passen een bal naar elkaar terwijl ze aan het paardrijden zijn, zelfs de bal oprapen doen ze al rijdend. De kinderen konden een ritje maken op de paardenmolen en ook het kleinste paard ter wereld aaien. Als je nog geen paardenliefhebber was, dan werd je het wel die dag en dat was net de bedoeling van de organisatie.

