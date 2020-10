Padel kent dankzij coronacrisis meer succes dan ooit

De sport padel zat al in de lift, maar boomt tijdens de coronacrisis meer dan ooit. Padel is een combinatie tussen squash en tennis en één van de weinige sporten die je in deze tijden makkelijk kan beoefenen. Wij trokken naar de nieuwe padelclub in Ternat, daar zijn de velden voortdurend bezet.

Het is zaterdagnamiddag 15 uur. Ondanks de lichte regen zijn alle velden van Padelclub Ternat bezet. Minstens een week op voorhand je terrein boeken is een goed idee, zelfs voor een vrijdag- of zaterdagavond. “Normaal gezien is de bezetting dan wat minder, maar sinds corona merk ik toch dat ook die momenten snel volgeboekt zijn,” aldus eigenaar Swa Devos. “Het is de enige uitlaatklep die mensen nog hebben in deze tijden.”

Padel is vooral een buitensport en mag ondanks de verstrengingen in de sportsector nog beoefend worden. Zowel het enkel- als het dubbelspel. In Ternat telt de club intussen meer dan 600 leden en dat aantal neemt toe. “Het is één van de weinige dingen die we nog mogen doen,” zegt sportieveling Eilisch Heidens, “een frisse neus halen en het hoofd leegmaken, ik vind het heel fijn.”