Regen nekt Ilan Van Wilder in Yorkshire

Een teleurstellend WK-tijdrit voor Ilan Van Wilder. "Ik ben overkop gegaan op een plek waar het water tot aan mijn enkels stond. Het is eigenlijk levensgevaarlijk en onverantwoord om in dit weer de wedstrijd te laten doorgaan", vertelt Van Wilder aan Sporza.

Van Wilder sprong terug op zijn fiets, maar raakt nooit meer in het goede ritme. Hij belandt uiteindelijk op de 37ste plaats op 3 en een halve minuut van de winnaar Mikkel Bjerg. De Deen wordt zo voor de de derde keer op rij wereldkampioen tijdrijden bij de beloften.

In de marge van het WK viel wel goed nieuws te rapen over Van Wilder. De nog altijd maar 19-jarige Opwijkenaar wordt vanaf 2020 zo goed als zeker volwaardig prof bij Lotto-Soudal. Hij maakt de overstap van het beloftenteam.

And @IlanWilder is off for his TT #yorkshire2019 #ForBjorg pic.twitter.com/OLCt2g4lr2

— Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) September 24, 2019