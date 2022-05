Halle-Vilvoorde blijft de thuisbasis van héél wat volleybaltalent. Dat blijkt nog maar eens uit de Volleyproms. Net als vorig jaar vielen ook dit jaar vier regiogenoten in de prijzen.

Regiogenoten vallen in de prijzen op Volleyproms

Frank Depestele uit Gooik krijgt voor het tweede jaar op rij op de Volleyproms de titel Coach van het Jaar bij de mannen uitgereikt. Hij loodste vicekampioen Menen naar de finale van de playoffs, waarin ze het onderspit moesten delven tegen Roeselare. Ook bij de vrouwen komt de Coach van het Jaar uit onze regio. De Vilvoordse Fien Callens won met Oudegem de beker, miste nipt de finale van de playoffs, en loodste haar ploeg naar een Europees ticket.

Marlies Janssens uit Schepdaal is Speelster van het Jaar geworden. Janssens maakte dit jaar de verrassende overstap naar Gent. Mede door haar sterke prestaties verloren de Oost-Vlamingen geen enkele wedstrijd in de reguliere competitie en versloegen in de finale Genk. Gent doorbraak daarmee de hegemonie van Janssens' voormalige club Asterix AVO Beveren, dat zeven keer op rij landskampioen werd.

Ternattenaar Dominique Baeyens tot slot krijgt de Lifetime Achievement Award voor zijn carrière. Baeyens werd als trainer in ons land negen keer kampioen, drie keer met Zellik en zes keer met Roeselare. Daarna werd hij bondscoach van België en was tot juni vorig jaar technisch directeur van de topsportschool volleybal in Vilvoorde.