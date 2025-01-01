Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen tijdrijden
© Archief

Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen tijdrijden: “Tegenstand weggeblazen”

Remco Evenepoel uit Schepdaal is na wereldkampioen en Olympisch kampioen nu ook Europees kampioen tijdrijden. In Frankrijk blaast hij de tegenstand weg.

Evenepoel doet 28 minuten en 26 seconden over de vlakke tijdrit van 24km. Dat is 43 seconden sneller dan de Italiaan Filippo Ganna en 1 minuut en 8 seconden sneller dan de Deen Niklas Larsen.

Het is voor Evenepoel de derde Europese tijdrittitel in zijn carrière. Hij bezorgt België een vierde medaille op dit EK.

Meest bekeken

Economie
Vlaamse Rand
Politiek

LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"

din 30 sep
Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg
Samenleving

Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg: “Drie bestuurders afgevoerd”

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee
Cultuur

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee: “Een zware operatie verbrijzelt mijn droom”

Sport

Topsportschool Volleybal in Vilvoorde is kweekvijver voor nationale ploegen: "Structureel meekunnen met de wereldtop"

maa 29 sep
Samenleving
Politiek

Protest in Halle tegen schrappen November Wereldmaandactiveiten: "Autoritaire bestuursstijl"

din 30 sep

Meer nieuws uit de regio

Zes straten in Dilbeek krijgen nieuw asfalt
Mobiliteit

Zes straten in Dilbeek krijgen nieuw asfalt: "Hinder onvermijdelijk"

Jeugd
Sport
Vlaamse Rand

Team Warre draagt 86.177 euro bij aan Run to Kick: "Ongelofelijk blij en trots"

maa 29 sep
Mobiliteit

Brug over E40 succesvol geveld: "Vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”

zon 28 sep
Jeugd
Onderwijs
Vlaamse Rand

Odisee Dilbeek start academiejaar met graduaat Orthopedagogische Begeleiding: "Opleiding met maatschappelijke impact"

woe 24 sep
Jeugd
Samenleving
Vlaamse Rand

Team Warre en Bukas verkopen bouletten voor strijd tegen kanker bij kinderen: "We zijn daar heel dankbaar voor"

woe 24 sep