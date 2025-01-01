Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen tijdrijden: “Tegenstand weggeblazen”

LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"
Remco Evenepoel uit Schepdaal is na wereldkampioen en Olympisch kampioen nu ook Europees kampioen tijdrijden. In Frankrijk blaast hij de tegenstand weg.
Evenepoel doet 28 minuten en 26 seconden over de vlakke tijdrit van 24km. Dat is 43 seconden sneller dan de Italiaan Filippo Ganna en 1 minuut en 8 seconden sneller dan de Deen Niklas Larsen.
Het is voor Evenepoel de derde Europese tijdrittitel in zijn carrière. Hij bezorgt België een vierde medaille op dit EK.