Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen tijdrijden: “Tegenstand weggeblazen”

Evenepoel doet 28 minuten en 26 seconden over de vlakke tijdrit van 24km. Dat is 43 seconden sneller dan de Italiaan Filippo Ganna en 1 minuut en 8 seconden sneller dan de Deen Niklas Larsen.

Het is voor Evenepoel de derde Europese tijdrittitel in zijn carrière. Hij bezorgt België een vierde medaille op dit EK.