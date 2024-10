Remco Evenepoel wint vierde Kristallen Fiets

Remco Evenepoel werd het voorbije derde in de Tour, werd tweevoudig Olympisch kampioen en wereldkampioen in het tijdrijden. Afgelopen weekend werd hij nog tweede in de Ronde van Lombardije. En dat allemaal na een zware valpartij eerder dit seizoen tijdens de Ronde van het Baskenland, waarna een tijdlang moest revalideren. In de eindstand van de ,Kristallen Fiets behaalde Remco Evenepoel 984 punten, Tim Merlier werd tweede met 530 punten en Jasper Philipsen derde met 460 punten.