Remco pakt unieke dubbel in Parijs: "Historisch"

Dit is goud met een gouden randje. Na zijn Olympische titel in de tijdrit van vorige week heeft onze regiogenoot ook de wegrit in Parijs gewonnen. Hij deed dat met intelligentie en overgave.

Evenepoel was een klasse sterker dan de rest en reed solo over de finish.

Twee keer goud, in twee verschillende wedstrijden, op dezelfde Spelen, het is geen Belg de voorbije honderd jaar gelukt.