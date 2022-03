Rhodienne-De Hoek met forfaitcijfers de boot in tegen Eppegem

In derde nationale A waren vandaag alle ogen gericht op de kelderkraker tussen Eppegem en Rhodienne-De Hoek. Beide ploegen staan vanonder in het klassement en kunnen de drie punten maar al te goed gebruiken.

Van bij het begin was het duidelijk dat Eppegem de hongerigste ploeg was. Na een halfuur spelen stond het al 3-0 voor de thuisploeg tegen een ontstellend zwak Rhodienne. In de tweede helft liet Eppegem nog enkele goeie kansen onbenut, maar scoorde het toch nog tweemaal via Rijmenams en Fontaine. Eppegem wint de kelderkraker met een forfaitscore en droomt nog steeds van het behoud, terwijl bij Rhodienne de zorgen toenemen over een mogelijke degradatie naar eerste provinciale.