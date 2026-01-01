RSCA krijgt Bouraza pas na rust op de knieën: "Een goede start"

RSCA opent de score, maar Bouraza weet snel gelijk te maken. De Brusselaars tonen veel intensiteit, terwijl paars-wit enkele kansen nodig heeft voor het opnieuw op voorsprong komt. Ook na de nieuwe voorsprong blijft het spel van paars-wit bij momenten slordig. Bouraza toont zich enkele keren gevaarlijk op de tegenaanval. Voorts blijft het spel van de bezoekers vooral beperkt tot één-tegen-één-situaties. Aan de overzijde zorgt een splijtende pass van Grello over heel het veld net niet voor de 3-1. Vooral Gaucho is een gesel voor de defensie van Bouraza. Uiteindelijk zorgt Panes met de 3-1 voor ademruimte. Voor de rust liet RSCA het meerdere malen na om de voorsprong nog uit te diepen.

Bouraza doet zichzelf de das om

Meteen na de pauze legt RSCA de match toch in een beslissende plooi. Een fraai uitgespeelde counter belandt via Rakic en Cainan bij Mancuso (4-1). Nadien volgt nog een vleugje magie van Grello, die Edu helemaal alleen wegstuurt. Raul kan eenvoudig de 5-1 binnenleggen. Het spel van de regerende landskampioen is niet eens geweldig, maar Bouraza doet vooral zichzelf de das om. Twee onnodige balverliezen achterin laten RSCA toe om tot 7-1 uit te lopen. Edu dikt met een puntertje aan tot 8-1. Het doelpuntenfestijn gaat vrolijk verder. Dillien en Vanderheyden zorgen voor doelpunten van Belgische makelij (9-1). Amper een minuut later zorgt de Rode Duivel met twee treffers voor 11-1. Halfweg de tweede helft staat RSCA al met vier Belgen op het parket. Uiteindelijk is het Mancuso die de 12-1 op het bord zet.

"Het is nu aan ons"

Het EK zit Steven Dillien nog vers in het hoofd na de wedstrijd. “Het EK was een geweldige ervaring. Het is eens iets anders dan een korte vakantie tijdens de winterstop. De laatste keer dat we ons plaatsten was in 2014. Toen was ik in Antwerpen aanwezig als toeschouwer, nu stond ik zelf tussen de lijnen. We hebben tegen beide finalisten gespeeld. Je merkt meteen dat ze meer dan één niveau hoger spelen. Het was waanzin bij momenten", zegt Dillien. "Het is nu aan ons land om ons daaraan te spiegelen. Hopelijk krijgen we daar extra middelen voor vanuit de voetbalbond. Vandaag was alvast weer een goede start in de competitie. In de eerste helft misten we precisie, na de rust speelden we beter en was Bouraza fysiek al vermoeid.”