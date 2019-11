Spelen in gevaar voor Bosmans na zware val in Zesdaagse

Paralympiër Kris Bosmans wacht een lange revalidatie na z’n zware val tijdens de Zesdaagse van Gent. De Overijsenaar liep daarbij een open dijbeenbreuk op en een doorboorde spier. Het is niet zeker of de Paralympische Spelen van volgend jaar in Tokio nog haalbaar zijn.

Bosmans kwam vorige week zwaar ten val in ’t Kuipke en is intussen gestart met de revalidatie. Tijdens de val brak de Overijsenaar z’n dijbeen en raakte ook z’n spier doorboord. Bosmans wil ondanks alles er graag bij zijn tijdens de Paralympische Spelen in Tokio volgend jaar. Maar de dokters twijfelen er sterk aan of dat een haalbare kaart is. Bosmans is in elk geval vast van plan om nog het uiterste uit de kan te halen. De Overijsenaar hoopt in juni op het WK paracycling in Oostende een selectieticket te pakken voor Tokio 2020.