Sportclubs kampen met trainerstekort: "Ledenstop invoeren om kwaliteit te verzekeren"

Het trainerstekort doet zich niet alleen voor bij voetbalclubs, maar ook onder meer bij turn- en atletiekclubs. Door de goede prestaties van Nina Derwael, Nafi Thiam én Noor Vidts worden die sporten alsmaar populairder. Keerzijde van de medaille: er zijn niet genoeg trainers om de toestroom op te vangen, waardoor sportclubs gedwongen worden om een ledenstop invoeren. “Ook wij werken met zo’n ledenstop omdat we anders te veel leden hebben voor te weinig trainers”, vertelt Jolien De Cock, jeugdverantwoordelijke van atletiekclub Olympic Essenbeek Halle. “We willen erover waken dat kinderen een kwaliteitsvolle training krijgen. En dus moeten we het aantal kinderen per groep beperkt houden.”

“Voor twee groepen hebben we geen enkele trainer gevonden”, vertelt Robby Toth van Gymclub Ternat. “Dat betekent dat deze groepen in september niet van start zouden kunnen gaan of op een alternatieve manier zouden moeten trainen. Daarnaast hebben we zeker nog eens vijf trainers nodig omdat we bij verschillende leeftijden met wachtlijsten zitten.” De zoektocht naar een trainer toestelturnen voor volwassenen, uniek in de streek, is al sinds maart aan de gang. Voorlopig zonder resultaat. “Doordat er tijdens corona binnen in groep niet mocht worden gesport, zijn veel mensen op zoek gegaan naar individuele bezigheden en hebben daar hun gading in gevonden. Sindsdien merken we dat het moeilijk is om gemotiveerde trainers van voor corona weer gemotiveerd te krijgen en aan de slag te krijgen binnen onze club”, aldus Robby Toth.

De Vlaamse Trainersschool beseft dat er een grote inhaalbeweging moet gemaakt worden. Hoewel er vorig jaar een recordaantal trainers een cursus gevolgd hebben, neemt het aantal sporters veel sneller toe dan het aantal trainers. Daardoor verloopt de zoektocht voorlopig bijzonder moeilijk.