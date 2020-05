Sporting Kampenhout: "Opnieuw trainen is onhaalbaar en onverantwoord"

Vanaf vandaag mag je opnieuw buiten sporten met 20, áls je de veiligheidsmaatregelen in acht neemt en áls er een coach aanwezig is. Voetbaltraining geven kan dus. In theorie. Bij Sporting Kampenhout is het praktisch onhaalbaar omdat er drie van de vier velden pas zijn ingezaaid. “Als je ongeveer 400 jeugdspelers moet laten trainen elke week op 1 veld, dan ben je al makkelijk tot na 23u 's avonds bezig. Dat willen we niet”, zegt Andries Vanhoof voorzitter van Sporting Kampenhout. Voorzitter Vanhoof vindt een heropstart ook onverantwoord. “Je zal maar een keer besmette speler in je ploeg hebben. Is dat een verantwoordelijkheid voor de trainer, voor de club? De kans is ook dat de speler en de ploeg én de bubbel van de ploeg volledig twee weken in quarantaine moeten en dat is een verantwoordelijkheid die we niet kunnen dragen.” Er is ook een financiële kant aan de zaak.“Clubs als Kampenhout en veel amateurclubs hebben op die moment nul komma nul inkomsten. 24 trainers optrommelen om training te geven, dat kost al snel 3.000 euro om 1 training in de week een maand vol te houden. Dat zijn inkomsten die we vandaag niet hebben en daar is ook niet over nagedacht bij Voetbal Vlaanderen”, zegt Vanhoof. De voorzitter is er ook niet over te spreken dat de federatie vorige woensdag plots communiceerde dat trainen vanaf vandaag weer mogelijk is, zonder enig overleg met de clubs over de haalbaarheid.